Des milliers de fidèles musulmans se rassemblent pour accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de jeûne du ramadan, à la Grande Mosquée de La Mecque. IMAGES
Aïd el-Fitr: des fidèles prient à la Grande Mosquée de La Mecque
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