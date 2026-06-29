Des centaines de personnes manifestaient lundi dans le township de Soweto situé près de Johannesburg à la veille de la date limite fixée par des groupes d'initiative citoyenne pour que les ressortissants étrangers en situation irrégulière quittent le pays.
Afrique du Sud: manifestation à Soweto avant la date imposée aux migrants pour quitter le pays
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