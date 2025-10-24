Le Pakistan est devenu un pays inhospitalier pour les 2,8 millions d’Afghans qui y vivent. Au nom de la lutte contre le terrorisme, Islamabad mène depuis plusieurs mois une politique d’expulsion massive, conduisant au départ de centaines de milliers d’entre eux vers l’Afghanistan. Beaucoup se retrouvent face à un choix impossible : rester dans la clandestinité ou tout quitter à nouveau. Un reportage réalisé par Shahzaib Wahlah, Ondine de Gaulle, et en collaboration avec Ihsan Ullah Ahmadzai.
Afghans au Pakistan, la malédiction
