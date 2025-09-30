L’Afghanistan a passé mardi une deuxième journée sans Internet ni téléphone mobile, après que les autorités talibanes ont coupé les connexions par fibre optique. Une première depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021.
Afghanistan: deuxième jour de coupure nationale des télécommunications
