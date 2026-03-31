Des affrontements ont éclaté lundi entre l'armée israélienne et des Palestiniens lors d'un raid nocturne à Kafr Aqab, dans le nord de Jérusalem.
Affrontements entre l'armée israélienne et des Palestiniens au nord de Jérusalem
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