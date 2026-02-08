 Aller au contenu principal
Affaire Epstein: Jack Lang annonce sa démission de l'Institut du monde arabe

information fournie par AFP Video 08/02/2026 à 12:51

Pressé depuis plusieurs jours de quitter la présidence de l'Institut du monde arabe (IMA), l'ancien ministre de la Culture Jack Lang a finalement présenté samedi sa démission, après l'ouverture d'une enquête financière visant ses liens avec Jeffrey Epstein.

