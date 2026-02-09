 Aller au contenu principal
Affaire Epstein: il faut que la justice américaine "fasse son travail", dit Macron

information fournie par AFP Video 09/02/2026 à 12:55

Le président Emmanuel Macron déclare qu'il faut que la justice américaine "fasse son travail" dans l'affaire Epstein, ajoutant à propos de l'ancien ministre français de la Culture Jack Lang, mis en cause pour ses liens avec Jeffrey Epstein et poussé à la démission de l'Institut du monde arabe, "il a pris sa décision (...) en conscience". SONORE

