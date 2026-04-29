Advini présente ses ambitions stratégiques

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Advini, le spécialiste de la production et de la valorisation des vins de terroir. Sur le plateau de Ca bouge sur les marchés, son PDG Antoine Leccia revient sur la publication des résultats 2025 dévoilés récemment par le groupe et explique en détail pourquoi l'acquisition d'une partie des activités de Cordier by InVivo est une opération structurante pour Advini.