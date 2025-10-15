Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de À l’Affiche, Louise Dupont et Thomas Baurez s’intéressent à "Chien 51" de Cédric Jimenez, où Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche évoluent dans un Paris futuriste, privatisé et sous surveillance.
Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche dans le Paris dystopique de "Chien 51"
