Açores : vers un paradis européen durable ? (Partie 1)

information fournie par France 24 • 17/10/2025 à 18:30

Nous vous proposons une émission spéciale consacrée aux Açores, archipel de 240 000 habitants au cœur de l’océan Atlantique, et l’une des Régions Ultrapériphériques (RUP) les plus isolées de l’Union européenne. Composé de neuf îles, cet archipel est une région autonome du Portugal sous perfusion, recevant chaque année 160 millions d'euros au titre de la solidarité et la cohésion européenne. Nous irons à la rencontre des principales figures de l’archipel, et nous laisserons séduire par la beauté naturelle de ses lacs volcaniques, de ses baleines, de son thé ou de ses ananas.