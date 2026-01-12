Des agriculteurs en colère ont installé des barrrages filtrants dans le Pas-de-Calais, sur l'autoroute A1, et à la sortie du port du Havre, en Seine-Maritime, pour contrôler les produits de provenance étrangère et dénoncer l'accord entre l'UE et le Mercosur.
Accord UE-Mercosur: les agriculteurs multiplient les actions
