"Je lance un avis de recherche: où est Gabriel Attal ?" La présidente du groupe Écologiste et Social à l'Assemblée nationale critique l'absence dans l'hémicycle d'une majorité de députés Ensemble pour la République, dont le chef du groupe Gabriel Attal, permettant l'adoption d'un texte du RN contre l'accord franco-algérien de 1968, qui offre aux Algériens des clauses spécifiques en matière d'immigration et de séjour en France. SONORE
Accord franco-algérien: Chatelain critique l'absence d'Attal après la victoire du RN
