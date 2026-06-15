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Accord entre Washington et Téhéran: "Le lion rugissant s'est avéré une souris gémissante"

information fournie par France 24 15/06/2026 à 08:04

A la Une de la presse, ce lundi 15 juin, les premières réactions à l’annonce d’un «accord de paix» entre les Etats-Unis et l’Iran, qui survient au moment où débute le sommet du G7 à Evian, en France. Les réactions, non loin de là, en Suisse, au «non» au référendum d’hier proposant de plafonner la population à 10 millions d’habitants. Le trophée de l’équipe la plus chic du Mondial de foot. Et la nouvelle sobriété capillaire des joueurs.

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1 commentaire

  • 08:22

    Quel titre idiot à l'image des médias Français

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