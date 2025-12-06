 Aller au contenu principal
Accord de paix Rwanda-RDC : Kagame salue une médiation "pragmatique"

information fournie par France 24 06/12/2025 à 19:29

Donald Trump ainsi que les présidents du Rwanda et de la République démocratique du Congo ont signé jeudi à Washington un accord de paix, alors que sur le terrain d'intenses combats se poursuivent. Le président rwandais Paul Kagame a salué une médiation américaine "pragmatique", mais a averti qu'il y aurait "des hauts et des bas" dans l'application de ces accords. Les précisions de notre correspondante à Kigali, Juliette Montilly.

