Donald Trump ainsi que les présidents du Rwanda et de la République démocratique du Congo ont signé jeudi à Washington un accord de paix, alors que sur le terrain d'intenses combats se poursuivent. Le président rwandais Paul Kagame a salué une médiation américaine "pragmatique", mais a averti qu'il y aurait "des hauts et des bas" dans l'application de ces accords. Les précisions de notre correspondante à Kigali, Juliette Montilly.
Accord de paix Rwanda-RDC : Kagame salue une médiation "pragmatique"
