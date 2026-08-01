Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, salue l'accord annoncé par le président américain Donald Trump sur le désarmement du Hamas à Gaza, le qualifiant de "seule bonne nouvelle des derniers jours".
Accord de désarmement du Hamas: "la seule bonne nouvelle", selon le chef de l'ONU
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