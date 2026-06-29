"J'ai vu l'avion qui montait en l'air comme ça et, d'un coup, il est parti sur la droite", raconte un témoin de l'accident souhaitant rester anonyme, après le crash d'un avion à proximité de l'aérodrome de Nancy-Essey qui a causé la mort de onze personnes.
Accident d'avion :"d'un coup, il est parti sur la droite" (témoin)
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