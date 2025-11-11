 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Absence des États-Unis à la COP30 : coup dur ou chance pour le climat ?

information fournie par France 24 11/11/2025 à 18:23

La COP30 se déroule au Brésil, en l'absence des États-Unis, premier producteur mondial de pétrole et deuxième émetteur de gaz à effet de serre. Un événement inédit depuis 30 ans, lié à la politique climatosceptique de Donald Trump, qui pousse également les autres pays à abandonner leurs objectifs climatiques et à relancer les énergies fossiles. Sur place, l'absence de représentants de haut niveau américains est donc perçue comme une opportunité pour avancer, sans le blocage des Etats-Unis.

COP 30
Environnement

Vidéos les + vues

1

Philippines: des arbres déracinés à Manille après le passage du super-typhon Fung-wong

information fournie par AFP Video 10 nov.
2

Philipines: au moins 5 morts après le passage du "super typhon" Fung-wong, en route vers Taïwan

information fournie par AFP 10 nov.
3

COP30: le président du Giec déclare désormais "presque inévitable" de dépasser 1,5°C de réchauffement

information fournie par AFP 10 nov.
2
4

Inde: au moins huit morts à New Delhi dans l'explosion d'une voiture

information fournie par AFP 10 nov.
5

La police sur les lieux d'une explosion de voiture meurtrière à New Delhi

information fournie par AFP Video 10 nov.
6

Un colis piégé explose dans une agence Allianz à Montluçon, un blessé

information fournie par AFP 10 nov.
7

Perturbations dans le ciel américain: Trump s'en prend aux contrôleurs aériens

information fournie par AFP 02:04
7
8

Top 5 IA du 10/11/2025

information fournie par Libertify 05:00
1

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
3
2

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
3

Mamdani, opposant résolu de Trump, aux portes de la mairie de New York

information fournie par AFP 05 nov.
14
4

Décollage réussi pour la fusée européenne Ariane 6 en Guyane

information fournie par AFP 04 nov.
5

Le Goncourt attribué à Laurent Mauvignier pour "La maison vide"

information fournie par AFP Video 04 nov.
6

En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris

information fournie par AFP 04 nov.
7

Laurent Guillot (DG d'Emeis) : "Notre titre a encore du potentiel !"

information fournie par Ecorama 06 nov.
1
8

Le Louvre "a privilégié les opérations visibles et attractives", estime la Cour des comptes

information fournie par AFP Video 06 nov.
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
7

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
8

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.

2 commentaires

  • 19:33

    On n'entend plus l'initiateur Al Gore battu en 2000

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank