La COP30 se déroule au Brésil, en l'absence des États-Unis, premier producteur mondial de pétrole et deuxième émetteur de gaz à effet de serre. Un événement inédit depuis 30 ans, lié à la politique climatosceptique de Donald Trump, qui pousse également les autres pays à abandonner leurs objectifs climatiques et à relancer les énergies fossiles. Sur place, l'absence de représentants de haut niveau américains est donc perçue comme une opportunité pour avancer, sans le blocage des Etats-Unis.
Absence des États-Unis à la COP30 : coup dur ou chance pour le climat ?
