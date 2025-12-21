Aux Émirats arabes unis, 900 militaires français se préparent à accueillir Emmanuel Macron dans son costume de chef des Armées pour le traditionnel déplacement de Noël auprès des troupes, au cours duquel un repas de fêtes préparé par les cuisiniers de l'Élysée sera servi. Le chef de l'Etat doit également prononcer un discours pour évoquer les sujets de défense et de géopolitique.
Abou Dhabi: derniers préparatifs avant le réveillon de Macron avec les troupes françaises
