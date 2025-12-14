Plusieurs centaines de personnes, rassemblées à l'appel d'associations et de partis d'opposition, ont marché dans les rues de Tunis, pour le quatrième samedi consécutif, pour protester contre la politique du président Kais Saied.
A Tunis, quatrième samedi de mobilisation pour défendre "les libertés"
