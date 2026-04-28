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À qui profite la guerre au Moyen-Orient ?

information fournie par Ecorama 28/04/2026 à 17:00

Le détroit d'Ormuz est bloqué, les négociations entre Washington et Téhéran dans l'impasse. La facture provisoire pour la France : au moins 6 milliards d'euros. Mais certains secteurs profitent de ces tensions, dans l'énergie ou la défense. Gagnants, perdants, on fait les comptes avec Cyprien Boganda, journaliste et chef adjoint de la rubrique éco-social à l'Humanité. Ecorama du 28 avril 2026, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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