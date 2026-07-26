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CAN féminine 2026 : le Nigeria peut-il conserver son titre face au Maroc ?

information fournie par France 24 26/07/2026 à 22:23

La Coupe d'Afrique des Nations féminine débute au Maroc avec seize sélections en lice. Le Nigeria, champion en titre et détenteur de dix sacres continentaux, fait figure de favori, tandis que le Maroc espère enfin décrocher son premier trophée devant son public. Cette édition est également qualificative pour la Coupe du monde féminine 2027 et marque une nouvelle étape dans le développement du football féminin africain, avec une hausse historique des dotations financières décidée par la CAF.

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