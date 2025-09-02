 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
A Nantes, une école pour enfants "neuroatypiques"

information fournie par AFP Video 02/09/2025 à 19:08

Troubles "dys", du spectre de l'autisme, du déficit de l'attention, haut potentiel intellectuel... A Nantes, 17 élèves font leur rentrée, sereins, à l'école Mosaïque dédiée aux enfants touchés par certains troubles du neurodéveloppement.

