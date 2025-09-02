Troubles "dys", du spectre de l'autisme, du déficit de l'attention, haut potentiel intellectuel... A Nantes, 17 élèves font leur rentrée, sereins, à l'école Mosaïque dédiée aux enfants touchés par certains troubles du neurodéveloppement.
A Nantes, une école pour enfants "neuroatypiques"
