Jean-Pierre Papin, ex-attaquant star de l'OM, a désormais un santon provençal à son effigie. Les bénéfices de la vente de la figurine seront reversés à l'association "Neuf de Cœur", qui vient en aide aux familles d’enfants souffrant de lésions cérébrales.
A Marseille, un santon à l'effigie de la star du football Jean-Pierre Papin
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro