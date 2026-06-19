Dans ce nouveau numéro de À l'Affiche consacré à l'actualité des séries, Louise Dupont et Nina Masson reçoivent l'actrice et co-scénariste Yasmine Fattahi pour "Happiness". Une série franco-iranienne dont la deuxième saison a dû être entièrement repensée après le mouvement Femme, Vie, Liberté en Iran. Entre exil, identité et engagement, elle raconte le parcours d'une jeune Iranienne réfugiée en France, à travers un récit dans lequel la frontière entre fiction et réalité n'a jamais été aussi mince.
À l'Affiche séries : la jeunesse iranienne en exil, le succès "Off Campus" et le retour des dragons
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