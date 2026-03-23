Anonymes et célébrités ont rendu un dernier hommage à Bruno Salomone, décédé à 55 ans, lors de ses obsèques lundi à Joinville-le-Pont. Très émus, ses acolytes de « Nous ç Nous » (Jean Dujardin, Manu Joucla, Eric Collado, Eric Massot) ont accompagné son cercueil jusqu’au cimetière.
A Joinville-le-Pont, l'adieu ultime à l'acteur Bruno Salomone
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