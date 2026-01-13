Sa lave est projetée à plus de 400 mètres de haut: des images spectaculaires du volcan Kilauea, un des plus actifs du monde, ont été diffusées lundi par l'Institut américain de géophysique (USGS).
A Hawaï, les spectaculaires jets de lave du volcan Kilauea
