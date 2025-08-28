"À Gaza, les enfants oublient la couleur des aliments"

À la Une de la presse ce jeudi 28 août, on pense déjà au jour d’après en France, avant même le vote de confiance pour ou contre le gouvernement de François Bayrou. Et aussi : les enfants de Gaza qui oublient la couleur des aliments. Une photo parfaite à l’US Open de tennis et le raz-de-marée écarlate en Espagne à l’occasion d’une thérapie par la tomate.
