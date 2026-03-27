À Chablis, vignoble emblématique du nord de la Bourgogne, les vignerons espèrent vendredi que leur lutte nocturne aura limité l'impact de températures tombées à - 6°C sur les bourgeons précoces.
À Chablis, nuit de lutte pour limiter les dégâts du gel sur les vignes
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