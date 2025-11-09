Devant des dizaines de milliers de spectateurs, le "Varan de voyage", dernier né de la compagnie La Machine, a rejoint ce week-end le Dragon de Calais, devenu en quelques années un emblème de la ville, à l'occasion d'un envoûtant spectacle de trois jours.
À Calais, le Varan rejoint le Dragon lors d'un spectacle "féérique" de machines mobiles
