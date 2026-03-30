Juchés sur deux scooters, des bénévoles foncent vers la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pilonné par Israël, pour récupérer chiens et chats abandonnés par leurs maîtres en fuite.
A Beyrouth, des bénévoles risquent leur vie pour sauver les animaux sous les bombardements
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro