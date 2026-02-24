Dans un ancien bunker nazi reconverti en musée privé, une exposition permanente consacrée à l'Ukraine a ouvert ses portes à Berlin mardi 24 février, jour du quatrième anniversaire de l'invasion russe, pour encourager le public allemand à maintenir son soutien à Kiev.
A Berlin, une expo dans un bunker nazi pour encourager le soutien à l'Ukraine
