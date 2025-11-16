"Assassins, mafieux, dehors": c'est autour de ce mot d'ordre qu'une manifestation antimafia rassemblant plusieurs centaines de personnes s'est tenue samedi à Ajaccio.
A Ajaccio, une marche contre la mafia
