À Karachi – capitale économique et plus grande ville du Pakistan –, la peur est devenue un marché. Au point qu’en 2024, Forbes Adviser l’a classée deuxième ville la plus dangereuse au monde pour les touristes. Face à l'inefficacité des forces de l’ordre à endiguer cette violence, les sociétés de sécurité privée prospèrent et voient désormais leur clientèle s’élargir bien au-delà des zones résidentielles huppées, s’étendant désormais aux écoles, centres commerciaux et sièges d’entreprises. Ce secteur de la sécurité privée en pleine expansion – et qui demeure peu régulé – transforme l’insécurité chronique de Karachi en business lucratif. Reportage de Shahzaib Wahlah, Sonia Ghezali et Ondine de Gaulle.
Pakistan : à Karachi, essor du secteur de la sécurité privée
