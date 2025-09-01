Les supporters du Paris FC ont célébré dimanche leur première victoire de la saison dans leur nouveau stade Jean-Bouin, à deux pas du Parc des Princes du PSG.
Football: les supporters du Paris FC fêtent leur première victoire en Ligue 1
