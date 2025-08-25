Un Salvadorien, devenu un symbole de la politique migratoire de Donald Trump, prend la parole devant une foule de soutiens rassemblés devant les services de l'immigration de Baltimore, avant de pénétrer dans le bâtiment. Il a été expulsé à tort puis ramené aux Etats-Unis et libéré ce vendredi à l'issue de plusieurs mois de bataille judiciaire. Il est à nouveau détenu par les autorités, selon une annonce de son avocat ce lundi. IMAGES
Une foule de partisans d'un Salvadorien détenu une seconde fois se rassemble à Baltimore
