Plusieurs milliers de manifestants ont fait entendre leur voix à Venise vendredi pour dénoncer les agissements d'Israël à Gaza, en marge d'une très politique 82e édition du festival de cinéma.
Venise: manifestation pour Gaza en marge de la Mostra
