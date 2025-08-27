"S'agissant du contrôle continu, je souhaite qu'il soit repensé pour diminuer la pression sur les élèves et l'anxiété, tout en reflétant plus fidèlement leurs niveaux", déclare la ministre de l'Education Elisabeth Borne lors de sa conférence de presse pour lancer l'année scolaire, dans un contexte politique et budgétaire incertain après la décision de François Bayrou de solliciter la confiance de l'Assemblée nationale. SONORE
Bac: Borne ouvre la voie à une réforme du contrôle continu
