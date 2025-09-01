 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avec Iris van Herpen en tête d’affiche, la haute couture s’efforce de sauver la planète

information fournie par France 24 01/09/2025 à 14:38

Faire prendre conscience de la fragilité de nos océans, de notre terre, de nos patrimoines autochtones, c’est le pari d’une nouvelle génération de couturiers. Pour l’automne-hiver 2025/2026, Iris van Herpen crée une robe vivante, Imane Ayissi souhaite que la terre se régénère naturellement, Grace Lillian Lee célèbre ses ancêtres australiens, Stéphane Rolland dialogue avec la musique. Quant à Clara Daguin, elle applique cette maxime : si tu veux sauver les autres, sauve toi d’abord toi-même.

Vidéos les + vues

1

150 médias noircissent leur Unes pour protester contre la mort des journalistes à Gaza

information fournie par France 24 10:16
2

Une mère et ses deux enfants trouvés morts dans leur appartement près de Lyon

information fournie par AFP Video 31 août
3

Venise: manifestation pour Gaza en marge de la Mostra

information fournie par AFP Video 31 août
4

Israël annonce avoir tué le porte-parole de la branche armée du Hamas

information fournie par AFP 31 août
5

Bernard Lahire : "Si on veut maintenir le désir de savoir, il faut alléger les programmes"

information fournie par France 24 31 août
4
6

Une mère et ses deux enfants trouvés morts dans leur appartement près de Lyon

information fournie par AFP 31 août
7

Bilan du CHAN 2025

information fournie par France 24 31 août
8

Bac: Borne ouvre la voie à une réforme du contrôle continu

information fournie par AFP Video 27 août
9
1

Faure (PS) prend l'engagement de ne pas utiliser le 49.3 en cas d'accession à Matignon

information fournie par AFP Video 29 août
9
2

Argentine: perquisitions dans le cadre de l'enquête pour corruption impliquant la sœur du président Milei

information fournie par AFP 29 août
3

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30 août
4

Il est "absurde" de suggérer que Trump est manipulé par Poutine (Maison Blanche)

information fournie par AFP Video 30 août
1
5

Droits de douane: les vendeurs de vin américains dans l'incertitude

information fournie par AFP Video 30 août
6

Pour Bardella, dissolution ou démission de Macron, "pas d'autre solution" que des élections

information fournie par AFP 30 août
21
7

De la fumée s'élève dans le ciel après des frappes israéliennes dans le sud du Liban

information fournie par AFP Video 31 août
8

Indonésie: violents affrontements entre police et manifestants après la mort d'un chauffeur de taxi

information fournie par AFP 29 août
1

Top 5 IA du 12/08/2025

information fournie par Libertify 13 août
2

Canicule: une grande partie de la France étouffe, le mercure bat des records

information fournie par AFP 12 août
2
3

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
4

Top 5 IA du 18/08/2025

information fournie par Libertify 19 août
5

Des milliers d'Israéliens réclament la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages

information fournie par AFP Video 18 août
6

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
7

Dans le cœur historique d'Athènes, la menace du surtourisme

information fournie par AFP Video 04 août
1
8

Top 5 IA du 04/08/2025

information fournie par Libertify 05 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank