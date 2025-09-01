Faire prendre conscience de la fragilité de nos océans, de notre terre, de nos patrimoines autochtones, c’est le pari d’une nouvelle génération de couturiers. Pour l’automne-hiver 2025/2026, Iris van Herpen crée une robe vivante, Imane Ayissi souhaite que la terre se régénère naturellement, Grace Lillian Lee célèbre ses ancêtres australiens, Stéphane Rolland dialogue avec la musique. Quant à Clara Daguin, elle applique cette maxime : si tu veux sauver les autres, sauve toi d’abord toi-même.
Avec Iris van Herpen en tête d’affiche, la haute couture s’efforce de sauver la planète
