Accrochés par des vaillants Magpies pourtant en infériorité numérique, les Reds s'en sont remis à un jeune attaquant de 16 ans pour remporter leur deuxième match de la saison en championnat. Le jeune Rio Ngumoha disputait son premier match professionnel et a délivré Liverpool par un but à la 100è minute de jeu.
À 16 ans, Rio Ngumoha permet à Liverpool d'arracher la victoire face à Newcastle
