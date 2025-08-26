 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
À 16 ans, Rio Ngumoha permet à Liverpool d'arracher la victoire face à Newcastle

information fournie par France 24 26/08/2025 à 07:24

Accrochés par des vaillants Magpies pourtant en infériorité numérique, les Reds s'en sont remis à un jeune attaquant de 16 ans pour remporter leur deuxième match de la saison en championnat. Le jeune Rio Ngumoha disputait son premier match professionnel et a délivré Liverpool par un but à la 100è minute de jeu.

Sport

L'offre BoursoBank