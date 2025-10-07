Deux ans après le 7-Octobre 2023, des députés se rassemblent devant l'Assemblée nationale, à Paris, en hommage aux victimes de l'attaque du Hamas. IMAGES
7-octobre: hommage aux victimes devant l'Assemblée nationale
