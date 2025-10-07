Deux ans après le 7-Octobre, les présidents des deux chambres du Parlement, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, visitent un pavillon éphémère ouvert par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) en hommage aux victimes de l'attaque du Hamas. IMAGES
7-Octobre: Braun-Pivet et Larcher visitent un pavillon commémoratif
