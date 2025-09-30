 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

+45% sur l’or cette année : bulle ou pas ?

information fournie par Ecorama 30/09/2025 à 14:10

L’or s’envole et affole les compteurs : en hausse de 45 % depuis janvier, au-delà des 3800 dollars l’once, et déjà en route vers les 4000 dollars. Une ascension spectaculaire qui interroge : bulle spéculative ou reflet d’un monde en tension ? Taux américains, incertitudes géopolitiques, appétit des investisseurs : décryptage des moteurs de cette flambée avec Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM. Ecorama du 30 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Or

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Crash du Rio-Paris: Air France et Airbus doivent "reconnaître leurs fautes" (frère de victime)

information fournie par AFP Video 29 sept.
2

"Hamas rend les otages": des inscriptions taguées devant Sciences Po à Paris

information fournie par AFP Video 29 sept.
2
3

Dans le Haut Atlas marocain, le langage millénaire des siffleurs menacé

information fournie par AFP Video 29 sept.
4

Espagne: fortes pluies dans la région de Valence, mais pas de dégâts majeurs

information fournie par AFP Video 29 sept.
5

Le procès en appel du crash du Rio-Paris en 2009 s'est ouvert

information fournie par AFP Video 29 sept.
6

Plan de Trump pour Gaza: "Leurre de la paix?"

information fournie par France 24 07:51
7

Le lundi c'est private equity : pourquoi parle-t-on d'actifs illiquides

information fournie par Boursorama 08:00
8

Trump présente un plan de paix pour Gaza approuvé par Israël

information fournie par AFP Video 11:34
1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Futur avion de combat européen Scaf: Dassault assure pouvoir faire "tout seul"

information fournie par AFP Video 26 sept.
3

ONU : Emmanuel Macron rencontre le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev

information fournie par AFP Video 24 sept.
1
4

Pierre Gattaz : "Dire que 86% des Français approuvent la taxe Zucman est une erreur !"

information fournie par Ecorama 24 sept.
9
5

Deuxième jour de mobilisation agricole contre des importations jugées "déloyales"

information fournie par AFP 26 sept.
3
6

Lecornu "n'a apporté aucune réponse claire" (Marylise Léon pour l'intersyndicale)

information fournie par AFP Video 24 sept.
4
7

Professeure agressée dans le Bas-Rhin: "des cellules psychologiques mises en place"

information fournie par AFP Video 24 sept.
8

Fortes pluies à Hong Kong à l'approche du super typhon Ragasa

information fournie par AFP Video 24 sept.
1

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
2

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

information fournie par AFP 01 sept.
70
3

Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?

information fournie par Sycomore AM 03 sept.
1
4

Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?

information fournie par Ecorama 04 sept.
17
5

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
6

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
7

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
8

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank