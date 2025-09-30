L’or s’envole et affole les compteurs : en hausse de 45 % depuis janvier, au-delà des 3800 dollars l’once, et déjà en route vers les 4000 dollars. Une ascension spectaculaire qui interroge : bulle spéculative ou reflet d’un monde en tension ? Taux américains, incertitudes géopolitiques, appétit des investisseurs : décryptage des moteurs de cette flambée avec Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM. Ecorama du 30 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
+45% sur l’or cette année : bulle ou pas ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
