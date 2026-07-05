Des personnes refusent de quitter le National Mall à Washington après que les autorités ont ordonné l'évacuation des célébrations du 250e anniversaire des Etats-Unis en raison de la menace d'un violent orage, tandis que d'autres commencent à évacuer l'esplanade, quelques heures seulement avant le discours prévu du président Donald Trump. IMAGES
250 ans des USA: des personnes refusent d'évacuer le lieu des festivités à Washington
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro