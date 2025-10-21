Coup dur pour les défenseurs de l’environnement : à l’approche de la COP30, le Brésil vient d'autoriser l’exploration pétrolière par l'entreprise publique Petrobras, au large de l’Amazonie. Un projet soutenu par Lula, mais vivement critiqué par les écologistes pour ses risques environnementaux. Pour ses détracteurs, ce forage incarne les contradictions du président, qui se veut à la fois leader climatique et défenseur de la forêt amazonienne.
20 jours avant la COP30, le Brésil donne son feu vert à un projet pétrolier
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro