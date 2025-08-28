1800 morts, plus d'un million de déplacés : il y a vingt ans, l'ouragan Katrina ravageait la Nouvelle-Orléans. Une catastrophe qui avait mis en lumière l'impréparation des autorités locales et fédérales. Elles ont depuis adapté leur préparation aux catastrophes naturelles. Mais ces progrès sont aujourd'hui menacés par les coupes budgétaires de l'administration Trump, qui touchent notamment la FEMA, l'agence fédérale de gestion des urgences.
20 ans après Katrina, les Etats-Unis de Trump plus vulnérables face aux ouragans
