Les députés s'apprêtent à voter jeudi 28 mai pour l'abrogation du "Code noir" et l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises, jamais formellement abrogés après 1848.
178 ans après l'abolition de l'esclavage, les députés votent pour abroger le Code noir
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