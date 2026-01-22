 Aller au contenu principal
16 nominations aux Oscars pour "Sinners" : un record !

information fournie par France 24 22/01/2026 à 17:40

Sonia Patricelli décrypte les nominations aux Oscars. "Sinners", film de Ryan Coogler, part grand favori avec un record historique de 16 nominations pour la 98e cérémonie. Il est suivi par "Une bataille après l’autre" de Paul Thomas Anderson (13 nominations), annonçant un duel très attendu. Timothée Chalamet pourrait décrocher l’Oscar du meilleur acteur pour "Marty Supreme".

L'offre BoursoBank