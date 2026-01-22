16 nominations aux Oscars pour "Sinners" : un record !

Sonia Patricelli décrypte les nominations aux Oscars. "Sinners", film de Ryan Coogler, part grand favori avec un record historique de 16 nominations pour la 98e cérémonie. Il est suivi par "Une bataille après l’autre" de Paul Thomas Anderson (13 nominations), annonçant un duel très attendu. Timothée Chalamet pourrait décrocher l’Oscar du meilleur acteur pour "Marty Supreme".
