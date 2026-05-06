 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

100% ETF : le palmarès des ETF iShares au 1er trimestre 2026

information fournie par Boursorama 06/05/2026 à 10:36

Dans ce nouveau numéro de 100% ETF, on découvre les ETF iShares les plus achetés chez BoursoBank au premier trimestre 2026. Un palmarès dominé par des produits très populaires... mais aussi d'autres moins connus.  Arnaud Gihan, responsable de la distribution France chez BlackRock fait l'analyse de l'activité sur ces trois premiers mois de l'année dans le détail.

Vidéo sponsorisée.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOMARKETS BOURSOBANK
Boursomarkets, des milliers de façon d'investir sans frais de courtage !

BoursoBank offre, à tous ses clients investisseurs, un accès à plus de 40 000 produits d’investissement (ETF, OPCVM, Warrants, Turbos, Certificats, crowdfunding, FIP-FCPI, Private Equity), à 0 € de frais de courtage ou 0 % de droits d’entrée sans condition.

Pour profiter de ces offres, il suffit de détenir un compte bourse BoursoBank.

Ces produits présentent un risque de perte en capital.

Découvrir les offres

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

Vidéos les + vues

1

L’électrique repart : bonne nouvelle pour les constructeurs auto européens ?

information fournie par Ecorama 05 mai
4
2

François Michel (DG de GTT) : "Notre cours de Bourse reflète notre capacité à délivrer de la croissance rentable dans la durée"

information fournie par Ecorama 05 mai
1
3

La puissance de calcul, un atout stratégique pour le l’essor de l’IA

information fournie par Sycomore AM 05 mai
4

Militaires morts dans un accident de plongée: minute de silence à l'Assemblée nationale

information fournie par AFP Video 05 mai
5

Iran: Narges Mohammadi "entre la vie et la mort", selon ses soutiens

information fournie par AFP Video 05 mai
6

Zelensky met en doute le cessez-le-feu du 9 mai décréte par Moscou

information fournie par AFP Video 05 mai
7

Alysson Paradis explore l'amour et l'amitié dans la comédie “Parce que c’est toi”

information fournie par France 24 05 mai
8

Met Gala : Beyoncé en robe-squelette, Madonna en chapeau-pirate et le retour de Léna Situations

information fournie par France 24 05 mai
1

Les boulangers et fleuristes indépendants "pourront ouvrir ce 1er mai" (Lecornu)

information fournie par AFP Video 17 avr.
2

Audiovisuel public: le rapport Alloncle continue de faire des vagues avant même sa publication

information fournie par AFP 29 avr.
8
3

Deuxième jour de la visite d'État du roi Charles III aux États-Unis

information fournie par AFP Video 29 avr.
4

L’audiovisuel public est-il condamné à se réformer ?

information fournie par Ecorama 29 avr.
6
5

Jean-Pierre Petit : "Les marchés pensent que l'essentiel des tensions est plutôt derrière nous"

information fournie par Ecorama 29 avr.
6

Audiovisuel public: feu vert au rapport Alloncle

information fournie par AFP Video 29 avr.
1
7

Mali: "le régime va tomber" et les Russes doivent partir, affirme à l'AFP le porte-parole des rebelles

information fournie par AFP 29 avr.
4
8

Travail le 1er-Mai: le Conseil d'Etat examine trois recours contre le gouvernement

information fournie par AFP 29 avr.
4
1

Ce qu'il faut savoir du survol à venir de la Lune par les astronautes d'Artémis

information fournie par AFP 06 avr.
2

Guerre en Iran : des marchés obligataires qui naviguent à vue ?

information fournie par Boursorama 07 avr.
3

IA et Bourse : une peur excessive ?

information fournie par Boursorama 31 mars
4

Liban: une frappe israélienne touche un bâtiment près de Tyr

information fournie par AFP Video 08 avr.
5

Cash Confidences : changer son rapport à l'argent : par où commencer ?

information fournie par Boursorama 08 avr.
6

Trade ou Pas Trade : le talkshow du trading: l’Eurostoxx 50, le S&P500, Intuitive Surgical, le Sucre, Elior, AMD et SES

information fournie par SG Bourse 08 avr.
7

Cessez-le-feu en Iran : les marchés financiers définitivement soulagés ?

information fournie par Ecorama 08 avr.
2
8

Mission lunaire : qu'ont vu les astronautes d'Artémis 2 ?

information fournie par AFP Video 08 avr.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank