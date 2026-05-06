100% ETF : le palmarès des ETF iShares au 1er trimestre 2026

BoursoBank offre, à tous ses clients investisseurs, un accès à plus de 40 000 produits d’investissement (ETF, OPCVM, Warrants, Turbos, Certificats, crowdfunding, FIP-FCPI, Private Equity), à 0 € de frais de courtage ou 0 % de droits d’entrée sans condition. Pour profiter de ces offres, il suffit de détenir un compte bourse BoursoBank. Ces produits présentent un risque de perte en capital.

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Dans ce nouveau numéro de 100% ETF, on découvre les ETF iShares les plus achetés chez BoursoBank au premier trimestre 2026. Un palmarès dominé par des produits très populaires... mais aussi d'autres moins connus. Arnaud Gihan, responsable de la distribution France chez BlackRock fait l'analyse de l'activité sur ces trois premiers mois de l'année dans le détail.