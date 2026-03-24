100% ETF : l'IA, toujours une opportunité d'investissement ?

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L'intelligence artificielle a été l'un des principaux soutiens des Bourses américaines et mondiales sur les dernières années. Mais alors que cette thématique a fait exploser les valorisations, reste-t-elle pertinente aujourd'hui ? Et si oui, comment investir sur le sujet ? Toutes les réponses d'Arnaud Gihan, responsable de la distribution France chez BlackRock dans ce nouveau numéro de 100% ETF.