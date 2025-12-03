"Ce n'est pas un signe", veut croire le directeur général de Reporters Sans Frontières Thibaut Bruttin après que le parquet a réclamé un alourdissement à dix ans de la première condamnation pour "apologie du terrorisme" du journaliste français Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie et jugé en appel à Tizi Ouzou. SONORE
10 ans requis en Algérie contre Christophe Gleizes: "pas un signe", espère RSF
